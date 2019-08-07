1 августа этого года в Гренландии растаяло 12,5 млрд тонн льда

1 августа текущего года в Гренландии было зафиксировано катастрофическое таяние льда.

Об этом сообщает издание Smithsonian.

Так, пишут авторы материала, 12,5 миллиардов тонн льда обратились в талую воду и ушли в океан.

Специалисты утверждают, что столь быстрое таяние они видят впервые с 1950 года. Эксперты считают, что причиной катастрофического таяния льдов в Гренландии является волна жаркого воздуха, обрушившегося на Европу.

Ранее сообщалось, что июль текущего года стал самым жарким месяцем на планете Земля за всю историю метеорологических наблюдений.

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