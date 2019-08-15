Радиоактивный йод обнаружили в воздухе на севере Норвегии

Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии обнаружило неопасную концентрацию радиоактивного йода на границе с Россией. Специалисты исследовали район норвежской провинции Финнмарк, которая граничит с РФ. Именно там в воздухе было обнаружено радиоактивное вещество.

Управление распространило информацию среди жителей, что обнаруженная в воздухе концентрация йода не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды. Примечательно, что специалисты управления обнаруживают радиоактивный йод на этих территория в среднем 6-7 раз в году, однако установить его источник не удается уже долгие годы.

Экологи рассматривают две версии. Согласно первой версии, йод попадает воздух из предприятий, которые производят фармацевтические препараты. По второй версии, йод мог попасть в воздух из-за инцидента в Архангельской области.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что под Северодвинском испытывали "ядерные батарейки". Об этом рассказали несколько источников в военных ведомствах.

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