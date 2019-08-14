Черногория потеряла 2 миллиарда евро из-за антироссийских санкций

Депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич подсчитал, что с момента введения антироссийских санкций странами Евросоюза Черногория потеряла около 2 миллиардов евро

По словам Кнежевича, каждая вторая инвестиция, которая поступала в экономику страны, приходила из России, а каждый третий турист приезжал в Черногорию из РФ.

"Сейчас действительно дела обстоят плохо. Многие местные предпринимателя сталкиваются с финансовыми проблемами. На сегодня наша страна потеряла более 2 миллиардов евро от ограничительных мер в отношении России", - пояснил парламентарий.