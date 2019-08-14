Депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич подсчитал, что с момента введения антироссийских санкций странами Евросоюза Черногория потеряла около 2 миллиардов евро
По словам Кнежевича, каждая вторая инвестиция, которая поступала в экономику страны, приходила из России, а каждый третий турист приезжал в Черногорию из РФ.
"Сейчас действительно дела обстоят плохо. Многие местные предпринимателя сталкиваются с финансовыми проблемами. На сегодня наша страна потеряла более 2 миллиардов евро от ограничительных мер в отношении России", - пояснил парламентарий.
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