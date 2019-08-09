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Источник Правда.Ру

Украина готовит тысячу полицейских для "интеграции" Донбасса

Мир » Бывший СССР » Украина print

Народная полиция Украины сообщила о проведении подготовки тысячи полицейских, которые займутся "интеграцией" Донбасса.

Сейчас правоохранители изучают социально-экономическую ситуацию в регионе, настроение людей, а также возможность возврата потерянного бизнеса.

Чтобы обеспечить порядок при "интеграции" региона МВД Украины планирует создать 16 отделов полиции. Каким образом украинские власти собираются получить контроль над Донбассом - не уточняется.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Донбасс хотят ввести контингент международных полицейских. Постоянный представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что это ничего не решит, а только накалит обстановку.

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