Народная полиция Украины сообщила о проведении подготовки тысячи полицейских, которые займутся "интеграцией" Донбасса.
Сейчас правоохранители изучают социально-экономическую ситуацию в регионе, настроение людей, а также возможность возврата потерянного бизнеса.
Чтобы обеспечить порядок при "интеграции" региона МВД Украины планирует создать 16 отделов полиции. Каким образом украинские власти собираются получить контроль над Донбассом - не уточняется.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Донбасс хотят ввести контингент международных полицейских. Постоянный представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что это ничего не решит, а только накалит обстановку.
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