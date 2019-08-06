Литва вслед за Эстонией не признала паспорта РФ жителей Донбасса

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что правительство страны не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Это означает, что литовские посольства будут отказывать жителям Донбасса в шенгенских визах, если они туда обратятся с соответствующим запросом. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Эстония отказалась признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса в упрощенном порядке.

Ранее, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям отдельных территорий Донецкой и Луганской области. Жителям Донбасса, которые хотят получить российский паспорт в упрощенном порядке необходимо подать пакет документов в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел РФ. Среди необходимых документов значатся: документ удостоверяющий личность, документ о смене ФИО, документ о наличии второго гражданства, свидетельство о заключении либо расторжении брака, свидетельство о рождении ребенка.

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