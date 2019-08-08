Bloomberg: банки Дании выдают ипотеку по 0% годовых

В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет.

Об этом сообщает американское агентство новостей Bloomberg.

Такие условия предлагает банк Nordea Bank Abp.

Примечательно, что низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Realkredit Danmark, например, в начале августа текущего года выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.

Другой банк, Jyske Bank, вообще намерен выдавать ипотечные займы с отрицательной ставкой. Таким образом, ипотечник будет получать проценты по кредиту от банка.

Ранее сообщалось, что семью Коньшиных из Перми, вставшую в очередь на жилье по государственной программе "Молодая семья", исключили оттуда спустя 11 лет.

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