В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет.
Об этом сообщает американское агентство новостей Bloomberg.
Такие условия предлагает банк Nordea Bank Abp.
Примечательно, что низкие ставки по ипотеке в Дании предлагают и другие банки. Realkredit Danmark, например, в начале августа текущего года выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Другой банк, Jyske Bank, вообще намерен выдавать ипотечные займы с отрицательной ставкой. Таким образом, ипотечник будет получать проценты по кредиту от банка.
Ранее сообщалось, что семью Коньшиных из Перми, вставшую в очередь на жилье по государственной программе "Молодая семья", исключили оттуда спустя 11 лет.
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