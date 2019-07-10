Семью Коньшиных из Перми, вставшую в очередь на жилье по государственной программе "Молодая семья", исключили оттуда спустя 11 лет.
Об этом сообщают средства массовой информации Перми.
На учет семья Коньшиных встала в 2008 году, сообщает, например, региональный телеканал "Рифей Пермь". Сообщается, что тогда, более десяти лет тому назад, семья претендовала на субсидию в размере 35% от стоимости приобретаемого ею жилья.
За время ожидания очереди на субсидию в семье родился второй ребенок. Супруги самостоятельно приобрели квартиру в ипотеку, рассчитывая со временем все же получить положенную им как очередникам социальную выплату.
"Мы стояли в очереди на эту субсидию 10 лет, время прошло… По 35 лет когда исполнилось, мы написали новое заявление на десятипроцентную выплату, там мы стояли года три еще", — рассказала телеканалу "Рифей Пермь" Татьяна Коньшина.
В марте текущего года же Коньшиных исключили из списка очередников. Чиновники указали, что семья обеспечена жильем достаточной площади. Также народные избранники заявили, что сын Коньшиных за время ожидания субсидии достиг совершеннолетия.
Семья из Перми, что примечательно, не отчаялась и обратилась сначала в суд, а затем и к губернатору региона. Как сообщает "Рифей Пермь", Коньшиным пообещали вновь поставить их в очередь в срок до 15 августа этого года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вандалы осквернили самый известный арт-объект Перми — из "Счастье не за горами" они сделали "Смерть не за горами".
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