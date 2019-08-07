Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 7 августа, провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Зеленский указал, что они с Путиным обсуждали ситуацию на Донбассе.
Президент Украины заявил, что это он позвонил главе Российской Федерации. В разговоре с Владимиром Путиным Владимир Зеленский отметил, что вчерашний обстрел не приближает стороны к миру.
Глава Украины попросил президента РФ повлиять на "ту сторону", чтобы они прекратили убийства.
Владимир Зеленский также добавил, что разговор с Владимиром Путиным был долгим.
Отметим, что Кремль факт разговора Путина с Зеленским. Москва отметила, что главы двух государств обсудили важность соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
Вчера, напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что вследствие двух обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе погибли четверо военнослужащих.
Отметим, что в июле текущего года Зеленский и Путин уже общались по телефону. Тот разговор также состоялся по инициативе Киева. Беседа длилась недолго — порядка 20 минут.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский ведет Украину к войне и гибели, а не процветанию.
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