Белый дом в США обнесут четырехметровым забором

Секретная служба США посчитала, что текущее заграждение Белого дома не отвечает требованиям безопасности. Поэтому высоту забора планируют увеличить в полтора раза, старый забор снесут, а новый возведут.

На встрече с избирателями в штате Индиана Дональд Трамп раскрыл сумму, которую планируют потратить на строительства нового забора. Чиновники готовы на это потратить 50 миллионов долларов. По словам президента США, он назвал это "невозможным" и попросил компанию-застройщика снизить расходы на строительство.

Избиратели оценили подход Трампа и поддержали его. Президент пообещал компании-застройщику льготное налогообложение, если сумма строительства стены будет уменьшена.

Напомним, "Правда.Ру" неоднократно сообщала о том, что на территорию Белого дома проникали третьи лица. Один американец 16 минут гулял по резиденции президента США, пока его не замечала охрана. Он даже успел сделать селфи в овальном кабинете.

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