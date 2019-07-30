Клинцевич: Ходорковский должен быть осужден за гибель россиян в ЦАР

Франц Клинцевич, член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации поделился своими мыслями об убийстве российских журналистов в ЦАР. По его словам, скупость и халатность олигарха Ходорковского стали причиной гибели россиян.

28 июля 2018 года Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прибыли в Центральноафриканскую республику по указанию Центра управления расследованиями, спонсором которого являлся беглый российский олигарх Ходорковский. Журналисты были найдены мертвыми по дороге в особо опасный район Африки в ночь на 31 июля.

В самом начале расследования стало известно, что командировку спланировали халатно. Журналистов отправили в ЦАР практически без какой-либо подготовки. МИД России не оповестили о прибытии российских граждан, финансовое обеспечение оказалось совершенно скудным, охрану также не предоставили. И это при том, что на момент прибытия трех россиян в ЦАР, там шел гражданский конфликт.

Многие журналисты склонны считать, что именно скупость и безответственность сотрудников ЦУР Ходорковского стали причиной гибели российских журналистов.

По словам Клинцевича, репутация Ходорковского давно известна в России. В свое время его служба безопасности без зазрения совести расправлялись со всеми, кто вставал на его пути к богатству, славе и власти. Людские жизни для него ничего не значат. Так же он и поступил с российскими журналистами, которых отправил "на убой", сэкономив на их безопасности.

По плану Расторгуев, Джемаль и Радченко должны были отправиться из столицы ЦАР в город Бамбари. По непонятным обстоятельствам они свернули на север. В итоге их автомобиль остановили неустановленные лица недалеко от города Сибю. Журналистов расстреляли и похитили часть вещей, а тела оставили за обочиной в зарослях.

2 августа министр информации ЦАР Анж Максим Казаги сообшил, что преступниками могу быть члены исламистских банд. В российских МИД и СК обсуждали основную версию — нападение с целью ограбления. Но существуют и другие. По одной из них вина в гибели россиян лежит на людях, связанных со спецслужбами Франции, так как Париж не заинтересован в сотрудничестве России и Африки. Кроме того, есть веские основания полагать, что за этой трагедией может стоять Ходорковский.

В любом случае Ходорковский виноват в гибели журналистов, так как не обеспечил необходимые условия для столь опасной поездки. А сейчас, осознав всю ответственность, скрывается за границей и не дает показания. Он хотел получить максимальную выгоду, затратив минимальное количество средств. Его репутация говорит сама за себя, "Он готов идти по трупам ради достижения результата", — заметил сенатор.

При этом он прекрасно знал об обстановке в регионе, которую нужно учитывать. Но психология Ходорковского уходит корнями в 1990-е: человеческая жизнь для него не стоит ничего. "Так что случившегося можно было ожидать", — подчеркнул сенатор.

30 июля в честь годовщины со дня смерти россиян в московском летнем театре пройдет кинопоказ трех фильмов режиссера Александра Расторгуева.

Зрителям покажут картины "Последний день" о протестах в Армении в 2018 году, "Прошло три года" о матери-одиночке и "Чистый четверг", который повествует о российских солдатах, воевавших в Чечне.

Ранее власти ЦАР обнародовали официальное коммюнике, в котором приведены результаты расследования. Виновниками в смерти российских журналистов считается неустановленная группа бандитов. Также в документе сообщается о том, что расследование дела приостановлено. Но его могут возобновить при поступлении новых данных.

По словам Клинцевича, независимо от того, куда приведет расследование, ответственность за это преступление должен нести Ходорковский, так как он отправил журналистов в особо опасный регион без подготовки и какого-либо обеспечения, что привело к гибели троих россиян.

Фото превью: Кадр из фильма "Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР"