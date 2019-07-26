Моряки NIka Spirit рассказали, как происходил захват судна

Моряки задержанного Украиной российского танкера вернулись домой и рассказали, как происходил захват судна в порту Измаила.

По словам капитана Nika Spirit Ильи Дробязко, сотрудники военной прокуратуры Украины пришли на судно в 8 утра. "Полковник военной прокуратуры показал свои удостоверения, начали проводить съемку. Понятно, что судно под русским флагом — это есть территория наша, России. Как-то не согласовав ни с консулом… провели обыск, документы некоторые изъяли… Для меня это как-то немножко странно", — рассказал Дробязко. Он отметил, что во время задержания судна инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.

Один из членов команды сообщил, что спрашивали о старом названии судна, но "мы об этом ничего не знали", сказал моряк, как следует из видео RT.

По словам старшего механика Сергея Карпова, сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков на судне вели себя "нормально". "Когда зашли на судно (спросили) — откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы", — цитирует Карпова РИА-Новости. "Нормально себя вели, напряжения никакого не было", — добавил старший механик.

25 июля СБУ сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера.СБУ сообщила о задержании танкера Neyma в порту Измаил в Одесской области. По данным ведомства, судно блокировало проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре минувшего года. Танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации. На судне прошли обыски, моряки были допрошены. Позже в посольстве России в Киеве сообщили, что моряки были отпущены, а судно — нет.

Как сообщала "Правда.Ру" захват российского танкера СБУ в порту Измаила — это очевидная провокация, организованная "назначенцами Порошенко", считает сенатор Андрей Климов.