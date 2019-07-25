Экипаж российского танкера, задержанного службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил, находится в безопасности и направляется домой. Об этом сообщила компания-судовладелец "Альтомар Шиппинг".
"С экипажем все нормально. Экипаж едет домой, их отпустили, все хорошо", - отмечается в заявлении, передает агентство РИА "Новости".
Представитель компании не смог объяснить причины захода российского судна в украинский порт, однако подчеркнул, что танкер купили после инцидента в Керченском проливе.
В свою очередь посольство России на Украине не подтвердило информацию о том, что украинские силовики отпустили российских моряков. "Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения", - сказали дипломаты.
Ранее СБУ сообщила о задержании танкера Neyma в порту Измаил в Одесской области. По данным ведомства, судно блокировало проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре минувшего года. Танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации. На судне прошли обыски, моряки были допрошены.
В Министерстве иностранных дел России пригрозили серьезными последствиями, "если речь идет о захвате россиян в заложники".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.