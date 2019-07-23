Вакарчук предложил разработать закон о "стране-агрессоре"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает, что Украине необходим закон, который будет регламентировать ее отношение к "стране-агрессору". По мнению музыканта, этот закон сможет объединить украинцев, а его отсутствие будет только разделять общество.

"Почему одни люди отказываются от баснословных гонораров в России, а другие свободно гастролируют в стране, которая ведет с нами войну", - задается вопросом Вакарчук.

По мнению вокалиста, эти и другие сферы совместной деятельности с Российской Федерации должны быть четко регламентированы законом о взаимодействии со "страной-агрессором".