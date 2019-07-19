Украинское кафе использует наклейки с выкрашенной во флаг РФ свиньей

В городе Черновцы, Украина, на дверях пиццерии New York Street Pizza появились наклейки с изображением свиньи, выкрашенной в цвета флага России.

Столь вызывающим образом хозяева заведения решили показать, что пиццерия не обслуживает русскоязычных посетителей.

Об этом сообщают средства массовой информации Украины.

Как сообщает издание "Страна.ua", в пиццерию, по словам владельцев, постоянно заходят "пророссийски настроенные" граждане, отказывающиеся разговаривать на английском или же украинском языках.

В заведении же, отметили хозяева общепита, принципиально не говорят на русском языке. Многие гости, передает украинское издание слова владельцев, "на это обижаются", и поэтому администрация решила прибегнуть к раскрашенной в цвета государственного флага Российской Федерации свинье как предупреждению о неприятии русского языка в пиццерии.

Когда корреспонденты "Страна.ua" спросили у владельцев, почему они выбрали именно свинью, те затруднились дать внятный ответ.

Тогда представители издания спросили, откуда на Западной Украине — а город Черновцы находится на юго-западе постсоветской республики — так много "пророссийских граждан". На этот вопрос владельцы также не дали ответа, пишут авторы материала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что послы Польши и Израиля выразили протест в связи с открытием в Ивано-Франковске памятника украинскому националисту Роману Шухевичу.

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