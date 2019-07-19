В городе Черновцы, Украина, на дверях пиццерии New York Street Pizza появились наклейки с изображением свиньи, выкрашенной в цвета флага России.
Столь вызывающим образом хозяева заведения решили показать, что пиццерия не обслуживает русскоязычных посетителей.
Об этом сообщают средства массовой информации Украины.
Как сообщает издание "Страна.ua", в пиццерию, по словам владельцев, постоянно заходят "пророссийски настроенные" граждане, отказывающиеся разговаривать на английском или же украинском языках.
В заведении же, отметили хозяева общепита, принципиально не говорят на русском языке. Многие гости, передает украинское издание слова владельцев, "на это обижаются", и поэтому администрация решила прибегнуть к раскрашенной в цвета государственного флага Российской Федерации свинье как предупреждению о неприятии русского языка в пиццерии.
Когда корреспонденты "Страна.ua" спросили у владельцев, почему они выбрали именно свинью, те затруднились дать внятный ответ.
Тогда представители издания спросили, откуда на Западной Украине — а город Черновцы находится на юго-западе постсоветской республики — так много "пророссийских граждан". На этот вопрос владельцы также не дали ответа, пишут авторы материала.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что послы Польши и Израиля выразили протест в связи с открытием в Ивано-Франковске памятника украинскому националисту Роману Шухевичу.
Читайте также:
Русские на Украине - как немецкие евреи при Гитлере.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.