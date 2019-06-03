Польша и Израиль выразили протест в связи с открытием в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии* Роману Шухевичу.
Об этом сообщает аккаунт посольства Польши на Украине в социальной сети Twitter.
Согласно предоставленной информации, послы Польши и Израиля в постсоветской республике послали мэру Ивано-Франковска письмо. В нем Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион выразили протест против открытия памятника Роману Шухевичу.
Выжившие после массовых убийств, инициированных лично Шухевичем, воззвали главу города к совести послы, до сих пор живут как в Польше и Израиле, так и самой Украине.
*УПА — запрещена в Российской Федерации.
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