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Источник Правда.Ру

Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента

Мир » Бывший СССР » Украина print

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента.

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.

Как сообщает, например, издание "Страна.Ua", экс-главу Украины отправили на галерку.

Согласно предоставленной информации, инцидент произошел в минувшую среду. Напомним, что в этот день Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины — там бывший президент постсоветской республики должен был дать показания по делу об отмывании преступных доходов.

Отметим, что в отношении Петра Порошенко на Украине сегодня расследуются сразу 11 уголовных дел.

Порошенко же в ответ на вызов на допрос заявил тогда, что 17 июля, в среду, его не будет на Украине — от отправится во французский Страсбург на встречу с новоизбранными членами Европарламента.

Средства массовой информации же тогда, что примечательно, отмечали отсутствие Петра Порошенко в списке приглашенных в Европейский парламент.

Глава Государственного бюро расследования Украины Роман Труба пообещал, что не явившегося на допрос бывшего президента страны вызовут повторно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко, как сообщает издание Elise Journal, является гражданином сразу пяти государств.

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Темы украина порошенко европарламент
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