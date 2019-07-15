У бывшего президента Украины Петра Порошенко пять паспортов на разные имена.
Об этом сообщает издание Elise Journal.
Журналисты украинского издания сообщают, что о многочисленных паспортах экс-главы постсоветской республики им сообщили источники в прокуратуре Молдавии.
Петр Порошенко, отмечает Elise Journal, является гражданином сразу пяти государств. В современной Украине же, напоминает издание, запрещено иметь двойное гражданство.
Согласно предоставленной информации, бывший президент Украины сделал себе паспорта на другие имена еще в далеком 2014 году, после государственного переворота в постсоветской республике.
Elise Journal называет Петра Порошенко "молдавским олигархом" и сообщает, что политик якобы собирается бежать в Великобританию.
Напомним, что в отношении Порошенко на Украине возбудили сразу восемь уголовных дел.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко подарил крупное украинское газовое месторождение известному предпринимателю и своему товарищу Дмитрию Фуксу.
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