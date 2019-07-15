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Трамп попал под критику после высказывания о женщинах-конгрессменах

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Представители Демократической партии раскритиковали президента США Дональда Трампа за его грубые высказывания в адрес женщин из конгресса, которые являются выходцами из других стран.


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"Интересно наблюдать за "прогрессивными" женщинами-конгрессменами из Демократической партии, которые приехали из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, а теперь громко и злобно рассказывают жителям США, как управлять правительством", - написал американский президент на своей странице в Twitter. 

По мнению спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, Трамп очередной раз доказывает, что его главное намерение заключается в том, чтобы "сделать Америку снова белой". Подобные "ксенофобские" заявления президента США "призваны разделить нацию", считает политик. 

"Вместо того, чтобы нападать на членов конгресса, ему следует сотрудничать с нами в работе над иммиграционной политикой, которая отражает американские ценности", - заключила Пелоси. 

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Темы трамп критика женщины демократы
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