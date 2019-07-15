Представители Демократической партии раскритиковали президента США Дональда Трампа за его грубые высказывания в адрес женщин из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
"Интересно наблюдать за "прогрессивными" женщинами-конгрессменами из Демократической партии, которые приехали из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, а теперь громко и злобно рассказывают жителям США, как управлять правительством", - написал американский президент на своей странице в Twitter.
По мнению спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, Трамп очередной раз доказывает, что его главное намерение заключается в том, чтобы "сделать Америку снова белой". Подобные "ксенофобские" заявления президента США "призваны разделить нацию", считает политик.
"Вместо того, чтобы нападать на членов конгресса, ему следует сотрудничать с нами в работе над иммиграционной политикой, которая отражает американские ценности", - заключила Пелоси.
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