Украинский телеведущий Артем Овдиенко решил последовать примеру своего грузинского коллеги и записал видеообращение к Владимиру Путину. Видеозапись телеведущий разместил на своей странице в социальной сети.
Примечательно, что обращение к российскому президенту состоит из большого количества нецензурных слов. По мнению Овдиенко, именно Путин виноват в стихийных бедствиях, которые в последнее время накрыли Россию.
Также критике Овдиенко подверглось российское законодательство и некоторые русские традиции.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как телеведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире в течение минуты оскорблял президента России Владимира Путина.
Читайте также:
Руководство "Рустави-2" не будет увольнять оскорбившего Путина ведущего
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Владимир Путин не поддержал рекомендации Госдумы о наложении санкций на Грузию. Юрист Анатолий Капустин считает, что Габунию надо наказывать в частном порядке.
Святые апостолы из числа 12-ти ближайших учеников Христа, призванных Им Самим на служение, равны по своему достоинству, но больше других прославились ревностью в проповеди Евангелия святые апостолы Петр и Павел. Поэтому Церковь именует их первоверховными. Очень разные, они нередко спорили друг с другом, но в истории их имена сплелись воедино.