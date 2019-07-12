Украинский телеведущий нецензурно обругал Владимира Путина

Украинский телеведущий Артем Овдиенко решил последовать примеру своего грузинского коллеги и записал видеообращение к Владимиру Путину. Видеозапись телеведущий разместил на своей странице в социальной сети.



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Примечательно, что обращение к российскому президенту состоит из большого количества нецензурных слов. По мнению Овдиенко, именно Путин виноват в стихийных бедствиях, которые в последнее время накрыли Россию.

Также критике Овдиенко подверглось российское законодательство и некоторые русские традиции.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как телеведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире в течение минуты оскорблял президента России Владимира Путина.

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