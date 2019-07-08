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Источник Правда.Ру

Грузинский телеведущий надолго "прославился" нецензурной бранью

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Накануне на грузинском телевидении случился беспрецедентный скандал. Ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, используя в своей речи нецензурную брань. Высказывания журналиста уже осудили президент и вице-премьер Грузии, однако никаких извинений перед Россией и российским президентом так и не последовало. 


"Прославился" нецензурной бранью

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал "Правде.Ру" о том, как оскорбление президента другой страны отразится на самой Грузии. 

По мнению эксперта, было бы странно слышать или ждать извинений за действия журналиста негосударственного канала со стороны грузинских властей. Политические лидеры страны уже заявили о том, что озвученная журналистом позиция не является официальной позицией Грузии. Сама по себе тема России давно стала инструментом внутренней политики. 

"На недавних выборах, президентских и парламентских, различные партии и политические деятели обвиняли друг друга в работе на Россию, как бы смешно это ни звучало. Так что Россия может ничего не делать и, скорее всего, ничего не делала внутри грузинской политики, но, тем не менее, присутствовала на уровне риторики", - подчеркивает Станислав Бышок. 

Он добавляет, что в Грузии есть достаточное количество людей, которое недружественно относятся к России и российскому лидеру конкретно. Высказывания грузинского журналиста, "фамилию которого мы бы никогда в жизни не узнали", в определенной мере отражает позицию некоторого числа людей в стране. Они действительно считают, что Россия оккупировала часть территории Грузии, потому что Москва официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 

"С точки зрения Грузии эти территории по-прежнему являются частью страны. И в этом смысле такое оскорбление в адрес российского лидера, - это еще и некое повторное признание того, что мы имеем претензии к России. Эти претензии совершенно другим языком высказываются официальными лицами Грузии. Журналисты готовы идти несколько дальше в этом вопросе. Телезрители пусть решат сами для себя, стоит ли продолжать смотреть этот телеканал и взаимодействовать с тем журналистом, который позволяет себе такие некорректные высказывания", - считает собеседник "Правды.Ру". 

В свою очередь Россия может и должна реагировать на подобные резонансные заявления. Министерство иностранных дел РФ уже выразило резкий протест. Однако вводить санкции против Грузии, исходя из заявления журналиста на негосударственном канале было бы несколько странно.

"Мне кажется, это была бы не совсем правильная позиция с точки зрения России как государства. У Грузии есть своя внутриполитическая динамика, где Россия присутствует в любом качестве, в том числе и в негативном. И действительно, в Грузии есть силы, которые обижены на Россию за то, что, с их точки зрения, было несправедливо по отношению к Грузии в 2008 году. На данный момент Россия не должна реагировать слишком резко. Те заявления, которые были со стороны МИДа, пока вполне достаточны. Те объяснения, которые были со стороны грузинского руководства о том, что это не является официальной позицией Грузии, также достаточны", - заключил эксперт. 

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