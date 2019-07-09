Руководство "Рустави-2" не будет увольнять оскорбившего Путина ведущего

Руководство грузинского телеканала "Рустави-2" не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал генеральный директор канала Ника Гварамия.



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По его словам, цель выступления журналиста была "легитимной", однако форма - неприемлемой. Руководство решило в качестве наказания отстранить ведущего от работы на два месяца, затем он вернется в редакцию.

"Относительно реакции грузинских властей. Чтобы не сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для канала, для кого-то еще, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала "Рустави-2", - подчеркнул Гварамия.

Он добавил, что, если зрителям не нравится то, что они видят, они могут переключить канал. "Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - подчеркнул руководитель канала.