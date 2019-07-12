США стремительно наращивают поставки сырой нефти в Европу. Одним из первых покупателей американского "черного золота" стала Украина, которая в июле получила первые шесть тысяч тонн американской нефти. Сырье доставили в Одессу на танкере Wisdom Venture.
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что США планируют потеснить Российскую Федерацию на европейском нефтяном рынке. По информации источников, Украина получит еще шесть тысяч тонн нефти 24 июля, а уже в августе увеличит закупки.
Правительство Украины вынуждено закупать нефть у США, поскольку большинство НПЗ заморожены из-за недостатка сырья. Сейчас главным поставщиком "черного золота" на Украину является азербайджанская компания SOCAR.
Еще один фактор, который позволил Соединенным Штатам нарастить экспорт нефти в Европу - недавний инцидент с загрязнением трубопровода "Дружба". Из-за сбоя поставок Польша была вынуждена приобрести три танкера с американской нефтью, хотя до этого больше года не закупала "черное золото" в США. По аналогичному пути пошла Германия и Италия.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обострении торговых отношений между Россией и США из-за конкуренции на нефтяном рынке. Некоторые эксперты утверждали, что США начала "вторую мировую нефтяную" войну против России.
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