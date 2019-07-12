США хотят потеснить Россию на европейском рынке нефти

США стремительно наращивают поставки сырой нефти в Европу. Одним из первых покупателей американского "черного золота" стала Украина, которая в июле получила первые шесть тысяч тонн американской нефти. Сырье доставили в Одессу на танкере Wisdom Venture.



Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы / Новости от 23.05.2019 06:37

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что США планируют потеснить Российскую Федерацию на европейском нефтяном рынке. По информации источников, Украина получит еще шесть тысяч тонн нефти 24 июля, а уже в августе увеличит закупки.

Правительство Украины вынуждено закупать нефть у США, поскольку большинство НПЗ заморожены из-за недостатка сырья. Сейчас главным поставщиком "черного золота" на Украину является азербайджанская компания SOCAR.

Еще один фактор, который позволил Соединенным Штатам нарастить экспорт нефти в Европу - недавний инцидент с загрязнением трубопровода "Дружба". Из-за сбоя поставок Польша была вынуждена приобрести три танкера с американской нефтью, хотя до этого больше года не закупала "черное золото" в США. По аналогичному пути пошла Германия и Италия.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обострении торговых отношений между Россией и США из-за конкуренции на нефтяном рынке. Некоторые эксперты утверждали, что США начала "вторую мировую нефтяную" войну против России.

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