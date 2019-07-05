Трамп заявил, что США установят свой флаг на Марсе

Выступая перед американцами у мемориала Авраама Линкольна, президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро флаг Соединенных Штатов появится на Марсе. Такое заявление сделал американский лидер по случаю празднования дня независимости.



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"Каждый американец должен знать и гордиться тем, что космические силы США очень скоро вернуться на Луну. На этом мы не остановимся. Будьте уверены, наступит день и флаг Соединенных Штатов появится на Марсе", - рассказал Трамп.