Выступая перед американцами у мемориала Авраама Линкольна, президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро флаг Соединенных Штатов появится на Марсе. Такое заявление сделал американский лидер по случаю празднования дня независимости.
"Каждый американец должен знать и гордиться тем, что космические силы США очень скоро вернуться на Луну. На этом мы не остановимся. Будьте уверены, наступит день и флаг Соединенных Штатов появится на Марсе", - рассказал Трамп.
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