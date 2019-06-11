Конгресс США может выделить $250 млн Украине на военные расходы

Конгресс США рассматривает проект бюджета на 2020 год, в котором заложены 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Примечательно, что новый финансовый год в США начнется с 1 октября текущего года.



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Соответствующий проект военного бюджета был разработан и представлен в понедельник председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Если конгрессмены поддержат проект бюджета, то оборонным ведомствам США будет разрешено оказывать военную поддержку Украине на сумму 250 миллионов долларов.