В современной Украине значительно вырос уровень преступности.
Об этом говорится на официальном сайте посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.
Представители американской дипломатической миссии дали также несколько рекомендаций соотечественникам относительно того, как вести себя в постсоветской республике.
Посольство США посоветовало американцев быть осторожными, не показывать признаков своего богатства и быть бдительными во время посещения банков или же при снятии наличных в банкоматах.
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