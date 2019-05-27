Посольство США в Киеве предупредило американцев о росте преступности на Украине

В современной Украине значительно вырос уровень преступности.



США вынуждают Украину напасть на Россию / Новости от 26.12.2018 16:08

Об этом говорится на официальном сайте посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.

Представители американской дипломатической миссии дали также несколько рекомендаций соотечественникам относительно того, как вести себя в постсоветской республике.

Посольство США посоветовало американцев быть осторожными, не показывать признаков своего богатства и быть бдительными во время посещения банков или же при снятии наличных в банкоматах.