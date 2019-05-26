Президентские выборы в Алжире не состоятся в назначенный день, поскольку в установленный законом срок не было зарегистрировано ни одного кандидата на пост главы государства. Об этом сообщает местная газета El Khabar, а также ряд других изданий.
Как уточняют алжирские СМИ, срок подачи документов официально завершился 25 мая. Формы для регистрации запросили более 70 потенциальных кандидатов, однако ни один из желающих так и не подал документы.
Конституционный совет Алжира планирует перенести президентские выборы. При этом в действующем законодательстве страны нет ни юридического, ни конституционного положения, предусматривающего перенос выборов из-за отсутствия кандидатов, подчеркивает издание El Massa.
Представители всех политический партий Алжира отказались участвовать в президентских выборах. Оппозиция не доверяет действующим властям страны в вопросе организации голосования и бойкотирует выборы.
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