Евросоюз продлил санкции против Сирии еще на год

Совет Евросоюза продлил действие европейских санкций против Сирии еще на один год. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте законодательного органа.



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Решение связано с продолжающимися репрессиями против гражданского населения республики со стороны сирийских властей и сторонников режима Ассада, отмечается в документе.

"В настоящее время в список включены 270 человек и 70 организаций, в отношении которых действует запрет на поездки и чьи активы заморожены, поскольку они несут ответственность за грубое нарушение прав гражданского населения", - заявляют в Совете.

Санкции Европейского союза ограничивают торговлю нефтью и оружием. Кроме того, все активы сирийского Центрального банка останутся замороженными.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что США вводят санкции против стран, имеющих деловые отношения с правительством Башара Асада в Сирии. Прежде всего, ограничения направлены против России и Ирана. Речь идет о любой форме сотрудничества, в том числе в военной и нефтяной отраслях. Это означает блокирование счетов и собственности юридических и физических лиц в американской юрисдикции, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США.

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