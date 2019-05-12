ЛНР и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Глава министерства иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медоев подписали двухстороннее соглашение об установлении дипломатических отношений между республиками.
"Республика Южная Осетия первая откликнулась на наш призыв о признании ЛНР и сегодня к пятилетию республики наши друзья из Южной Осетии сделали еще один подарок - начало дипломатических отношений", - передает агентство ТАСС слова Дейнего.
Главы внешнеполитических ведомств выразили надежду, что принятый документ позволит систематизировать сформировавшиеся отношения между ЛНР и Южной Осетией, а также выстраивать более тесное взаимодействие.
Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обменялись ратификационными грамотами подписанного в в минувшем году договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками.
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