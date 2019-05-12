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ЛНР и Южная Осетия установили дипломатические отношения

Мир

Глава министерства иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медоев подписали двухстороннее соглашение об установлении дипломатических отношений между республиками. 


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"Республика Южная Осетия первая откликнулась на наш призыв о признании ЛНР и сегодня к пятилетию республики наши друзья из Южной Осетии сделали еще один подарок - начало дипломатических отношений", - передает агентство ТАСС слова Дейнего. 

Главы внешнеполитических ведомств выразили надежду, что принятый документ позволит систематизировать сформировавшиеся отношения между ЛНР и Южной Осетией, а также выстраивать более тесное взаимодействие. 

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обменялись ратификационными грамотами подписанного в в минувшем году договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республиками.

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Темы ЛНР Южная Осетия дипломатические отношения
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