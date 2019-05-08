Немецкие СМИ: дружба между Германией и США "разбита вдребезги"

Дружба между Германией и Соединенными Штатами Америки "разбита вдребезги".

Об этом говорится в статье немецкой газеты Suddeutsche Zeitung.

Свидетельством "разбитой вдребезги" дружбы, пишут авторы материала, стала неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию.

Напомним, что вчера, 7 мая, Помпео отменил свой рабочий визит в Германию буквально за пару часов до начала встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.

Suddeutsche Zeitung обвинило Майка Помпео в "невежливости" и "бесстыдстве".

В конце статьи авторы материала делятся надеждой, что после ухода действующего президента США Дональда Трампа со своего поста дипломатические отношения между Берлином и Вашингтоном вновь наладятся.