Губернатор Николаевской области заявил о своей отставке

Глава Николаевской областной госадминистрации Украины Алексей Савченко сообщил представителям СМИ о намерении уйти в отставку. Он уже написал соответствующее заявление и собирается лично подать его в администрацию президента.



«Я уйду из офиса, но не уйду из политики»: Порошенко смирился с поражением на выборах / Новости от 21.04.2019 21:00

Алексей Савченко был назначен на пост губернатора в октябре 2016 года. До этого он был депутатом Верховной Рады, входил во фракцию "Блок Петра Порошенко". На президентских выборах он активно поддерживал действующего главу государства, а после объявления первых итогов голосования заявил, что будет оставаться с Порошенко "до последнего, несмотря на то, что происходит сегодня в Киеве".