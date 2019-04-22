Губернатор Николаевской области заявил о своей отставке

Глава Николаевской областной госадминистрации Украины Алексей Савченко сообщил представителям СМИ о намерении уйти в отставку. Он уже написал соответствующее заявление и собирается лично подать его в администрацию президента.
Алексей Савченко был назначен на пост губернатора в октябре 2016 года. До этого он был депутатом Верховной Рады, входил во фракцию "Блок Петра Порошенко". На президентских выборах он активно поддерживал действующего главу государства, а после объявления первых итогов голосования заявил, что будет оставаться с Порошенко "до последнего, несмотря на то, что происходит сегодня в Киеве".
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