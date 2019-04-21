Лидер сирийской оппозиции признал роль России в урегулировании кризиса

Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири признал важную роль России в процессе политического урегулирования сирийского кризиса.



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"Между комитетом и российской стороной установилось полное взаимопонимание. Наши позиции сближаются в отношении необходимости выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает конкретные шаги по налаживанию политического процесса в Сирии", - сказал он во время пресс-конференции в Эр-Рияде, передает телеканал Al Hadath.

По словам лидера сирийской оппозиции, комитет готов к совместному диалогу и национальному примирению "без принуждения и диктата". Он добавил, что от продолжения кризиса и отсутствия четкого политического решения по главным вопросам страдают, в первую очередь, сирийские граждане.

"Речь идет не о каких-то уступках со стороны оппозиции, а о необходимости наладить переговорный процесс, который будет проходить в Женеве под эгидой спецпосланника генерального секретаря ООН", - заключил аль-Харири.