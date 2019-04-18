Польский депутат заявил о предложениях премьера Венгрии "разделить Украину"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно предлагал Польше разделить территорию Украины. Об этом заявил польский депутат Славомир Нитрас.
"Орбан уговаривал нас во время украинского кризиса занять ее земли и разделить между собой", - цитирует агентство Onet.pl слова парламентария.
Польский политик подчеркнул, что премьер Венгрии "очень умный и очень опасный человек", который стремится пересмотреть существующие европейские границы. Однако депутат не стал уточнять, когда и кому именно Орбан делал такие предложения.
Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией осложнились после принятия закона об образовании, ограничившего возможность обучения детей на языках национальных меньшинств на территории Украины. В ответ Будапешт выслал украинского консула и пригрозил создать Киеву непреодолимые препятствия на пути интеграции в ЕС и НАТО, а премьер-министр Орбан заявил о невозможности сотрудничества между странами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам вице-спикера Верховной рады Ириной Геращенко, Венгрия всячески мешает сотрудничеству Украины с Североатлантическим альянсом. Она не только указала на существующую, по мнению Киева, проблему, но и призвала руководство Североатлантического альянса разобраться в ситуации.
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