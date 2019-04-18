Польский депутат заявил о предложениях премьера Венгрии "разделить Украину"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно предлагал Польше разделить территорию Украины. Об этом заявил польский депутат Славомир Нитрас.



Венгрия не пойдет на раскол Украины

"Орбан уговаривал нас во время украинского кризиса занять ее земли и разделить между собой", - цитирует агентство Onet.pl слова парламентария.

Польский политик подчеркнул, что премьер Венгрии "очень умный и очень опасный человек", который стремится пересмотреть существующие европейские границы. Однако депутат не стал уточнять, когда и кому именно Орбан делал такие предложения.

Напомним, что отношения между Украиной и Венгрией осложнились после принятия закона об образовании, ограничившего возможность обучения детей на языках национальных меньшинств на территории Украины. В ответ Будапешт выслал украинского консула и пригрозил создать Киеву непреодолимые препятствия на пути интеграции в ЕС и НАТО, а премьер-министр Орбан заявил о невозможности сотрудничества между странами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам вице-спикера Верховной рады Ириной Геращенко, Венгрия всячески мешает сотрудничеству Украины с Североатлантическим альянсом. Она не только указала на существующую, по мнению Киева, проблему, но и призвала руководство Североатлантического альянса разобраться в ситуации.

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