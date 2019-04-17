СМИ: в ЕС пытались блокировать санкции против России из-за керченского инцидента

Германия, Франция, Италия и ряд других стран ЕС выступали против введения новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе осенью 2018 года.



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Ссылаясь на одного из еврочиновников, издание "Европейская правда" сообщает, что первоначальный вариант санкционного списка заблокировала Финляндия, поскольку в нем оказался зампредседателя Пограничной службы РФ Геннадий Медведев. Как выяснилось, Медведев является участником российско-финских переговоров по пограничным вопросам.

Когда по требованию Финляндии список был изменен, заблокировать санкции попыталась Италия. Ее премьер-министр Джузеппе Конти выступил за снятие с России санкций и, соответственно, против введения новых. По данным источников издания, снять вето удалось лишь после того, как Литва согласилась забрать из Италии пять семей сирийских беженцев.

Украинские дипломаты предлагали Брюсселю принять более жесткие меры в отношении России, но сторонников такого шага среди руководителей стран ЕС оказалось слишком мало.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что итальянские сельхозпроизводители оценили понесенный ими ущерб от российских контрсанкций в миллиард евро.

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