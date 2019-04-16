На удачу: китаец бросал монеты в двигатель самолета

Авиакомпания Tianjin Airlines была вынуждена задержать рейс на два часа из-за пассажира, который решил покидать монеты в двигатель самолета "на удачу". Уже перед самим вылетом сотрудники аэропорта заметили, как мужчина бросает что-то в двигатель. Они оповестили полицию и инициировали проверку.



У летевшего в Иркутск самолета загорелся двигатель.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 66-летний мужчина действительно забрасывал в двигатель сторонние предметы — монеты. Ему удалось закинуть внутрь двигателя целых шесть монет. Специалисты обнаружили их и извлекли из двигателя, однако все равно поменяли самолет во избежания рисков.

Примечательно то, что это далеко не первый инцидент с монетами в Китае. Аналогичные ситуации уже происходили с авиакомпанией LuckyAir. Две пассажирки были также задержаны для выяснения обстоятельств, а 260 пассажиров самолета пришлось эвакуировать.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о кодовых словах, которые используются бортпроводниками в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом в интервью британскому изданию The Sun рассказал бортпроводник из Великобритании. Примечательно, рассказывает мужчина, что фразы, которые применяются членами экипажа при внештатных чрезвычайных ситуациях, для пассажиров звучат обыкновенно и скучно. Все для того, объясняет британский бортпроводник, чтобы не посеять панику на борту.

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