На удачу: китаец бросал монеты в двигатель самолета

Авиакомпания Tianjin Airlines была вынуждена задержать рейс на два часа из-за пассажира, который решил покидать монеты в двигатель самолета "на удачу". Уже перед самим вылетом сотрудники аэропорта заметили, как мужчина бросает что-то в двигатель. Они оповестили полицию и инициировали проверку.
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 66-летний мужчина действительно забрасывал в двигатель сторонние предметы — монеты. Ему удалось закинуть внутрь двигателя целых шесть монет. Специалисты обнаружили их и извлекли из двигателя, однако все равно поменяли самолет во избежания рисков.
Примечательно то, что это далеко не первый инцидент с монетами в Китае. Аналогичные ситуации уже происходили с авиакомпанией LuckyAir. Две пассажирки были также задержаны для выяснения обстоятельств, а 260 пассажиров самолета пришлось эвакуировать.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о кодовых словах, которые используются бортпроводниками в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом в интервью британскому изданию The Sun рассказал бортпроводник из Великобритании. Примечательно, рассказывает мужчина, что фразы, которые применяются членами экипажа при внештатных чрезвычайных ситуациях, для пассажиров звучат обыкновенно и скучно. Все для того, объясняет британский бортпроводник, чтобы не посеять панику на борту.
Читайте также:
Бортпроводник назвал кодовые слова о ЧП в самолете
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.