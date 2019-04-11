Армия Судана отстранила правительство от власти

Военные Судана подтвердили задержание президента страны Омара Аль-Башира и его отстранение от управления государством. Об этом журналистам сообщил глава Минобороны Судана Ахмед Авад Ибн Ауф.
По словам министра обороны Судана, обязанности президента страны будет исполнять военный совет в течение последующих двух лет. Также Ибн Ауф объявил о введении в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Воздушное пространство над Суданом было закрыто на 24 часа.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Судане произошел военный переворот. Дворец президента Судана в настоящее время окружен солдатами и бронетехникой. Закрыт международный аэропорт суданской столицы Хартума. Военные контролируют государственное радио и телевидение. Ожидается, что в ближайшее время будет сделано официальное заявление армии страны.
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