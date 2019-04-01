Китайскиий мальчик в течение шести лет носил на руках друга-инвалида в школу

12-летний мальчик в провинции Сычуань с первого класса помогает передвигаться своему больному однокласснику. Медики обнаружили у Чжан Цзэ миастению в возрасте четырех лет, с тех пор мальчик не может сам передвигаться.
В первом классе он познакомился с Сюй Бинъяном и еще одним мальчиком. Они предложили ему помощь и носили его в школу, в столовую, а также домой. Через несколько лет второй мальчик перестал помогать Чжану, пояснив это тем, что у него нет времени. Однако Сюй Бинъян остался верен своему товарищу и до сих пор помогает ему получать образование.
Сам Чжан Цзэ очень благодарен своему другу за то, что он не просто помогает ему ходить в школу,а еще и за то, что он показывает настоящие дружеские качества. Чжан Цзэ говорит, что ему совсем не сложно помочь своего другу, поскольку он весит всего 25 килограмм, в то время как Чжан весит 40 килограммов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что количество инвалидов в США достигло рекордного показателя. Общее количество людей, подавших заявление на пособие по инвалидности в США, выросло с 10 981 423 человек в марте до 10 996 447 в апреле. Таким образом, за месяц эта цифра увеличилась на 15 тысяч человек, сообщает ресурс CNS News.
Фото: Lenta.ru
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