В реестре избирателей Украины обнаружили "Гиви" и первого главу ДНР

Издание "Страна.ua" сообщила о том, что в реестре избирателей Украины находится более 200 тысяч человек, погибших на территориях неподконтрольных Киеву. Журналисты обнаружили в реестре первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и ополченца Михаила Толстых ("Гиви").

Напомним, Александр Захарченко был убит в результате террористического акта в августе 2018 года. Взрывное устройство сработало в кафе "Сепар", где глава республики часто отдыхал со своими приближенными. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых был убит в феврале 2017 года в результате диверсии ВСУ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что предвыборная гонка на Украине подходит к завершению. По-прежнему лидирует шоумен Владимир Зеленский — среди тех, кто уже определился со своим кандидатом и намерен за него проголосовать, он имеет рейтинг 24,7 процента. На втором месте экс-премьер Юлия Тимошенко с 18,3 процента, и замыкает тройку "призеров" президент Петр Порошенко — 16,8 процента.

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