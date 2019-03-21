В Астане подрались сторонники и противники переименования столицы

Любопытный инцидент произошел в столице республики Казахстан. Там сошлись в кулачном поединке сторонники и противники переименования Астаны в Нурсултан.

Отмечается, что столкновение произошло неподалеку от здания мэрии казахстанской столицы. Там, на площади, проходили массовые гуляния по случаю празднования Наурыза — Дня весеннего равноденствия. Но на площадь наведались те, кто выступает резко против переименования столицы. Они устроили там митинг.

Очевидцы сообщают, что в результате потасовки сторонников и противников переименования столицы полицейские задержали 20 человек.

Отметим, что недовольные инициативой действующей власти граждане страны пытаются отстоять название столицы постсоветской республики не только кулаками. Так, в сети Интернет набирает популярность петиция с требованием не переименовывать Астану. Примечательно, что на данный момент под ней поставили подпись уже 40 тысяч граждан Казахстана.

Напомним, что столице республики Казахстан не привыкать к смене имен. Так, Астана в разные времена называлась Целиноградом, Акмолинском и Акмолой.

Действующая власть, отметим, инициировала процесс переименования столицы сразу после того, как глава государства Нурсултан Назарбаев заявил о том, что покидает свой пост. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Примечательно, что Назарбаев был у власти в Казахстане 30 лет.

Фото: commons. wikimedia.org.

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