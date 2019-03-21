Назарбаев заранее предупредил Путина о своей отставке

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до объявления о своем уходе предупредил о нем действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В день объявления о своей отставке Нурсултан Назарбаев, поясняет Песков, позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря главы государства, Москва не стала сообщать об этом телефонном разговоре, так как он был "особенным". Правильным было, считает Песков, смолчать, и дать представителям правительства Казахстана самим решить, в каком объеме им давать информацию о разговоре руководителей двух постсоветских государств.
В ходе телефонного разговора, отметил пресс-секретарь президента Российской Федерации, Назарбаев предупредил Путина о своем уходе. То, что бывший глава Казахстана решил сообщить о столь значимом событии своему российскому коллеге лично и загодя, уверен Дмитрий Песков, свидетельствует о высоком уровне их взаимного доверия и крепких дипломатических отношениях России и Казахстана.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства. Отметим, что он возглавлял постсоветскую республику почти 30 лет. Решение о своей отставке Назарбаев назвал "непростым".
Фото: kremlin. ru.
Читайте также:
Кого Назарбаев готовит себе в преемники.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.
Демарш генпрокурора Украины против посла США в Киеве согласован с Петром Порошенко и, возможно, как это ни парадоксально, с администрацией Дональда Трампа.