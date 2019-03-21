Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Назарбаев заранее предупредил Путина о своей отставке

Мир » Бывший СССР

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до объявления о своем уходе предупредил о нем действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.

Назарбаев заранее предупредил Путина о своей отставке. 401196.jpeg

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В день объявления о своей отставке Нурсултан Назарбаев, поясняет Песков, позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря главы государства, Москва не стала сообщать об этом телефонном разговоре, так как он был "особенным". Правильным было, считает Песков, смолчать, и дать представителям правительства Казахстана самим решить, в каком объеме им давать информацию о разговоре руководителей двух постсоветских государств.

В ходе телефонного разговора, отметил пресс-секретарь президента Российской Федерации, Назарбаев предупредил Путина о своем уходе. То, что бывший глава Казахстана решил сообщить о столь значимом событии своему российскому коллеге лично и загодя, уверен Дмитрий Песков, свидетельствует о высоком уровне их взаимного доверия и крепких дипломатических отношениях России и Казахстана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства. Отметим, что он возглавлял постсоветскую республику почти 30 лет. Решение о своей отставке Назарбаев назвал "непростым".

Фото: kremlin. ru.

Читайте также:

Кого Назарбаев готовит себе в преемники.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы СНГ СССР Путин Песков Россия Назарбаев Казахстан
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как получить соседское согласие на подключение газа через его участок?
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Новости спорта
Фитнес-тренды-2019
Новости Все >
В столице Туркмении запретили автомобильные диски всех цветов, кроме серебристого
Пляжный дом в Австралии впервые в мире продадут на криптовалютном аукционе
Иностранные государства должны России почти 40 млрд долларов
Сбой на сервере лишил ГИБДД возможности выписывать штрафы
Общественное питание и торговля названы самыми популярными специальностями среди крымских студентов
Назарбаев заранее предупредил Путина о своей отставке
Поклонская зарегистрирует бренд "Няш-мяш" для товаров из Крыма
СМИ сообщают об обмороках на церемонии прощания с Юлией Началовой
Физики объяснили причину ускорения времени с возрастом
Пилоты падающего Boeing 737 Max спасали самолет
Читательский топ
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Европа готовится к признанию Крыма российским
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Генпрокурор Украины рассказал о "списке неприкасаемых" от посла США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа

Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии могут привести к остановке сердца
Новости Белоруссии
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Новости Якутска сегодня
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Власть
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа

Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Новости Белоруссии
Белорусский телеканал заявил об "оккупации белорусских земель Российской империей"
Новости Якутска сегодня
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Новости Украины
НАТО обратилось к России с предложением вернуть Крым Украине
Новости спецслужб
Российские военные выкопали танк Т-34 в районе Голанских высот и отреставрировали его

Сотрудники российской военной полиции провели полную реставрацию известного советского танка Т-34, найденного рядом с границей Сирии и Израиля.

Российские военные выкопали танк Т-34 в районе Голанских высот и отреставрировали его
Крым никто не вернет: Россия развернула на полуострове ЗРК С-400
Военные новости
Крым никто не вернет: Россия развернула на полуострове ЗРК С-400
Наука и техника
NASA обнаружило приближение к земле крупного астероида
Балканы
Президент Сербии заявил о необходимости простить НАТО бомбардировки Югославии
Любовь Степушова Европа готовится к признанию Крыма российским Любовь Степушова Соломон Соловьев "Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг..." - Гороскоп дня Соломон Соловьев Сергей Костин Деньги на социальные эксперименты в России есть Сергей Костин
Комментарии
В Ленобласти подставная УК обманула жильцов на 70 млн
В "Нафтогазе" рассказали об отмене "Газпромом" транзита через Украину
Украинский чиновник спрогнозировал "жесткие действия РФ" и призвал запасти побольше газа
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Якутия - новая Фергана или Карабах?
ЦИК отказал Грудинину в депутатском мандате
Регионы поставят на учет 4 млн нелегальных объектов по "гаражной амнистии"
Bloomberg: Кремль рассматривает возможности оставить Путина у власти после 2024 года
Турция рискует остаться без американских истребителей F-35
Генпрокурор Украины рассказал о "списке неприкасаемых" от посла США
Bloomberg: Кремль рассматривает возможности оставить Путина у власти после 2024 года
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Якутия - новая Фергана или Карабах?
Французского пилота катапультировало из истребителя в момент взлета
Якутия - новая Фергана или Карабах?
В Латвии предложили запретить носить форму Красной армии
Галицкий возглавил рейтинг российских бизнесменов с наибольшими доходами
Bloomberg: Кремль рассматривает возможности оставить Путина у власти после 2024 года
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
История и современность Все >
В Индии снимут ремейк Форреста Гампа
В Индии снимут ремейк Форреста Гампа
Почему мощность меряют в лошадях? Все дело в рекламе
Почему мощность меряют в лошадях? Все дело в рекламе
Турция рискует остаться без американских истребителей F-35
Турция рискует остаться без американских истребителей F-35
Российский пилот истребителя смог рассмотреть, чем вооружен бомбардировщик B-52
Российский пилот истребителя смог рассмотреть, чем вооружен бомбардировщик B-52
Американские аналитики рассказали о возможном столкновении России и НАТО в Балтийском регионе
Американские аналитики рассказали о возможном столкновении России и НАТО в Балтийском регионе
ВВС США отправили в Европу шесть бомбардировщиков B-52
ВВС США отправили в Европу шесть бомбардировщиков B-52
Из бюджета США планируют выделить $6 млрд на модификацию танков М1 "Абрамс"
Из бюджета США планируют выделить $6 млрд на модификацию танков М1 "Абрамс"
Подвиг Сусанина: была ли причина у царей благодарить потомков костромского крестьянина?
Подвиг Сусанина: была ли причина у царей благодарить потомков костромского крестьянина?
С чего все начиналось: как Москва и Стамбул пытались подружиться
С чего все начиналось: как Москва и Стамбул пытались подружиться
Эксперты назвали самые агрессивные сайты и хейтеров
Эксперты назвали самые агрессивные сайты и хейтеров
Страну ждет принудительная вакцинация
Страну ждет принудительная вакцинация
Женское Все >
Почему надо посадить желтую малину
Почему надо посадить желтую малину
Выбираем ограждения для грядок
Выбираем ограждения для грядок
Сирень может быть необычных оттенков
Сирень может быть необычных оттенков
Не сажаете канадскую розу? Напрасно
Не сажаете канадскую розу? Напрасно
Пересаживаем можжевельник из леса
Пересаживаем можжевельник из леса
В России 18 человек страдают редчайшим заболеванием "резиновых" костей
В России 18 человек страдают редчайшим заболеванием "резиновых" костей
Специалисты нашли секрет восстановления клеток печени
Специалисты нашли секрет восстановления клеток печени
Канделаки угадала модный тренд
Канделаки угадала модный тренд
Собчак зарабатывает 4 миллиона в месяц
Собчак зарабатывает 4 миллиона в месяц
Полупрозрачное платье Ольги Бузовой
Полупрозрачное платье Ольги Бузовой
Модные тенденции 2019
Модные тенденции 2019
Рак пищевода может начаться из-за горячего чая
Рак пищевода может начаться из-за горячего чая
Ученые: единственные дети в семье – не эгоисты
Ученые: единственные дети в семье – не эгоисты
Три жизненно важных лекарства перестанут поставляться в Россию
Три жизненно важных лекарства перестанут поставляться в Россию
Мужское Все >
Безработный нашел и вернул хозяину 500 тысяч долларов
Безработный нашел и вернул хозяину 500 тысяч долларов
Какой фонарь должен быть у рыбака
Какой фонарь должен быть у рыбака
Генеральная уборка холодильника и правила хранения продуктов
Генеральная уборка холодильника и правила хранения продуктов
Деревянные потолки в интерьере
Деревянные потолки в интерьере
Ошибки в интерьере, которые мешают вашей квартире стать идеальной
Ошибки в интерьере, которые мешают вашей квартире стать идеальной
ТОП бюджетных стилей в дизайне интерьера
ТОП бюджетных стилей в дизайне интерьера
Дизайн детской комнаты для двоих детей: советы по оформлению
Дизайн детской комнаты для двоих детей: советы по оформлению
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Интересы
Звездная пыль в глаза: астрология vs религия
Звездная пыль в глаза: астрология vs религия
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе семейных ценностей в жизни священников
Карликовый пинчер: история породы, характер, уход
Карликовый пинчер: история породы, характер, уход
Кошка и птица: как содержать вместе
Кошка и птица: как содержать вместе
15 любопытных фактов о кроликах
15 любопытных фактов о кроликах
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Среднеазиатская черепаха: как содержать
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро
Орбитальная станция "Мир" - первый в космосе
Орбитальная станция "Мир" - первый в космосе
Томас Миджли: открытия, которые лучше было бы закрыть
Томас Миджли: открытия, которые лучше было бы закрыть
Весь май ветераны ВОв могут бесплатно ездить на поездах
Весь май ветераны ВОв могут бесплатно ездить на поездах
Все лебеди Англии – собственность королевы?
Все лебеди Англии – собственность королевы?
Обману в магазинах подвергаются более трети россиян
Обману в магазинах подвергаются более трети россиян
Газ дорожает быстрее бензина
Газ дорожает быстрее бензина
Высокоскоростными железными дорогами будет покрыта вся Россия
Высокоскоростными железными дорогами будет покрыта вся Россия
Московский дом-корабль – стройка длиной в 20 лет
Московский дом-корабль – стройка длиной в 20 лет
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?

Демарш генпрокурора Украины против посла США в Киеве согласован с Петром Порошенко и, возможно, как это ни парадоксально, с администрацией Дональда Трампа.

Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бывший СССР
Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Южная Америка
Бразилия предложила США "освободить нашу Венесуэлу"
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Новости Украины
Выборы на Украине выходят на финишную прямую
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Балканы
Запад недоволен Вучичем. В Сербии назревает майдан
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
США и Канада. Новости и аналитика
Граждане США - власти: "Руки прочь от Венесуэлы!"
Почему Россия проигрывает в информационной войне
Мир. Новости мира
Почему Россия проигрывает в информационной войне
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Австралия и Океания
О чем говорит манифест новозеландского убийцы
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
Новости Украины
Почему Украину не судят за реабилитацию нацизма
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ