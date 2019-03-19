Лавров ответил на слова Волкера о выгоде для России присутствия в НАТО стран Прибалтики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после вступления в Североатлантический альянс страны Прибалтики превратились в центр русофобии. Так Лавров прокомментировал недавнее заявление Курта Волкера.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Курта Волкера относительно членства прибалтийских стран в НАТО. Спецпредставитель госдепартамента выразил уверенность в выгоде России от вхождения в альянс бывших советских республик Прибалтики.

"Они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие", — полагает Курт Волкер.

Также Волкер считает, что Россия не будет против вступлению Украины в НАТО, однако пока альянс не готов сделать Украине такое предложение, поскольку страна не соответствует целому ряду формальных критериев. То есть сроки, когда Украина сможет стать членом НАТО зависят от самой страны.

"Незаметно для всех прибалтийские страны, в частности Литва, Латвия и Эстония стали фактическим центром русофобской политики в Европе. Это произошло после вступления стран в НАТО", — считает глава МИД России. "Господин Волкер мог бы промолчать по поводу выгоды России от членства стран Прибалтики в НАТО. Нам будет выгодно тогда, когда все страны нашего континента будут объединены вместе", — подвел итог Сергей Лавров.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как Курт Волкер также заявлял о том, что у украинских властей нет плана реинтеграции территорий после завершения вооруженного конфликта. По его мнению, предварительные идеи по реинтеграции "не имеют мощной политической поддержки, и мало признаков, что это было бы приоритетом для украинского правительства". "Это позорно, так как эти люди прошли многое. Это заставляет их быть очень недовольными правительством Украины", — заявил американский дипломат.

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