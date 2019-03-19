Волкер надеется на равнодушие России к членству Украины в НАТО

Спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер надеется, что Россия никак не отреагирует на вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил 18 марта на видеобрифинге для СМИ. При этом, Волкер воздерживается от прогнозов, когда это произойдет.

По словам Волкера, пока альянс не готов официально пригласить Украину к вступлению, поскольку страна не соответствует целому ряду формальных критериев. То есть сроки, когда Украина сможет стать членом НАТО зависят от самой страны.

Также спецпредставитель госдепартамента выразил уверенность в выгоде России от вхождения в альянс бывших советских республик Прибалтики.

"Они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие", — полагает Курт Волкер.

Напомним, что ранее Владимир Путин анонсировал "крайне негативную" реакцию России на возможное членство Украины в НАТО, назвав такой сценарий "прямой и непосредственной угрозой для национальной безопасности".

Ранее Курт Волкер упрекал украинские власти в отсутствии реальных действий по реинтеграции Донбасса. Как сообщала "Правда.Ру", политик назвал это одной из причин недовольства граждан Украины нынешним правительством.

Источник фото: Посольство США в Киеве.

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