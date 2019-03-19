Волкер надеется на равнодушие России к членству Украины в НАТО.

Спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер надеется, что Россия никак не отреагирует на вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил 18 марта на видеобрифинге для СМИ. При этом, Волкер воздерживается от прогнозов, когда это произойдет.
По словам Волкера, пока альянс не готов официально пригласить Украину к вступлению, поскольку страна не соответствует целому ряду формальных критериев. То есть сроки, когда Украина сможет стать членом НАТО зависят от самой страны.
Также спецпредставитель госдепартамента выразил уверенность в выгоде России от вхождения в альянс бывших советских республик Прибалтики.
"Они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие", — полагает Курт Волкер.
Напомним, что ранее Владимир Путин анонсировал "крайне негативную" реакцию России на возможное членство Украины в НАТО, назвав такой сценарий "прямой и непосредственной угрозой для национальной безопасности".
Ранее Курт Волкер упрекал украинские власти в отсутствии реальных действий по реинтеграции Донбасса. Как сообщала "Правда.Ру", политик назвал это одной из причин недовольства граждан Украины нынешним правительством.
Источник фото: Посольство США в Киеве.
Читайте также
Курт Волкер пообещал восстановить территориальную целостность Украины
Куратор Украины Уолкер рассказал о жесткой встрече с Сурковым
Спецпредставитель госдепа заявил о неготовности НАТО к приему Украины
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
К столь любопытному выводу пришли европейские ученые. Доклад исследователей из Европы опубликован на страницах научного издания EurekAlert!.
Об этом сообщают латышские средства массовой информации.
Правительство США тратит на "ведение бесконечных войн по всему миру" гораздо больше денег, чем получает от налогов.
Ради самолюбования российские СМИ сколько угодно могут называть Лукашенко колхозником. Ну а какой-то клерк из белорусского МИДа считает возможным назвать российского посла счетоводом или бухгалтером.