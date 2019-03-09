Polskie Radio: Калининград служит "пугалом" для стран Запада

Калининградская область используется Россией в качестве "военного пугала" для стран Запада. Об этом в эфире радиостанции Polskie Radio заявил отставной польский полковник Марек Вжосек.

По его мнению, Россия продолжает наращивать военную мощь на своих западных границах, а Калининград стал аванпостом, где размещается большое количество самого современного российского вооружения. В начале марта в Калининград были переброшены зенитные ракетные комплексы С-400, а также реактивные истребители Су-27.

"Калининградская область представляет собой передовой рубеж обороны, где собрано все вооружение последнего поколения. Россия использует этот регион в качестве пугала", - сказал Вжосек.

Он также добавил, что Калининградская область представляет опасность для европейских государств еще и по той причине, что этот регион - "глаза и уши" России, которая наблюдает за НАТО "изнутри Европы".

Напомним, по мнению австралийских журналистов, превращение Калининграда в ключевую военную базу на западных границах России, привело к тому, что этот регион стал "ножом у горла НАТО в Балтийском море".

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что войска Североатлантического альянса с завидной регулярностью проводят свои учения в прибалтийском регионе. По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева, своей целью Североатлантический альянс ставит отработку "агрессивных задач в отношении России".

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