МИД РФ: Украина изображает "жертву" перед странами Запада

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают, что Украина специально изображает из себя жертву "российской агрессии" перед Соединенными Штатами Америки и государствами Европы.
Об этом заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
Так, заявила официальный представитель МИД РФ, действующая на Украине власть изображает из себя жертву "российской агрессии", чтобы остаться у руля постсоветской республики. Официальный Киев, уверена специалист, рассчитывает, что страны Запада обратят внимание на якобы бедственное положение Украины как обиженной стороны.
Например, указала Мария Захарова, ситуация на Донбассе обостряется аккурат перед визитами на Украину западных делегаций. Их, кстати, отметила официальный представитель российского дипломатического ведомства, в последнее время становится все больше и больше.
В феврале текущего года, указала Захарова, в Киев прибыли с десяток иностранных делегаций, а буквально за первую неделю марта — три.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике уличили украинские средства массовой информации во лжи. Так, пресс-служба Народной милиции ДНР заявила, что знаменитая "ополченка" Маргарита Пономаренко не сбегала на Украину и не работала с СБУ.
Фото: facebook.com.
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