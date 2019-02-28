Индия и Пакистан снова открыли огонь друг по другу

Утром 28 февраля между Индией и Пакистаном возобновилась артиллерийская перестрелка. Она продолжалась около часа. Индийские СМИ сообщают, что Пакистан нанес удары по населенным пунктам в районе Кашмира, а Индия дала "сильный и эффективный ответ".

По данным агентства ANI, пакистанские военные вели огонь из минометов и стрелкового оружия. Сведений о пострадавших ни одна из сторон не обнародовала.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил Пакистан в организации терактов и стремлении дестабилизировать ситуацию в стране. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о поддержке Нью-Дели.

Напомним, что 27 февраля пресс-служба армии Пакистана заявила о нарушении индийскими военными самолетами пакистанской границы. Как сообщала "Правда.Ру", два самолета были сбиты. Пилоты успели катапультироваться и сейчас находятся под арестом, одному из них потребовалась медицинская помощь. Также ряд СМИ распространили информацию о потере в тот день Пакистаном истребителя, но официального подтверждения этого пока нет.

Российский МИД выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации.

Источник фото: Министерство обороны России

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