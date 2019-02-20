Порошенко заявил о подготовке Россией военного удара по Украине

Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Петр Порошенко заявил, что Россия держит на границе с Украиной наступательную ударную группу, то есть готовится развязать полномасштабную войну.

— Общая численность российских военнослужащих вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч, — отметил Порошенко.

Кроме того, он рассказал о создании Россией "незаконных вооруженных формирований" для действий на украинской территории, куда входит "около 35 тысяч боевиков".

По словам Порошенко, миссия ОБСЕ якобы неоднократно фиксировала конвои с военной техникой, следующие из России на Донбасс.

Украинский президент призвал лишить российских представителей права вето в Совете Безопасности ООН, когда там рассматриваются вопросы, связанные с Украиной, проведя параллель с исключением Советского союза из Лиги наций в 1939 году.

Напомним, что ранее Петр Порошенко неоднократно заявлял, будто бы реальное противодействие украинских вооруженных формирований с российской армией уже идет, и даже предлагал поделиться накопленным опытом с членами НАТО. Но теперь мнение президента поменялось — сейчас он утверждает, что война с Россией лишь только предстоит.

Источник фото: Информационный центр ООН

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