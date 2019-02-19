Глава газового концерна из Австрии заявил о скором конце "украинской монополии"

"Северный поток-2", совместный проект Российской Федерации и Германии, положит конец "украинской монополии" на транзит газа в Европу.

Об этом в интервью немецким средствам массовой информации заявил Райнер Зеле, глава крупного австрийского концерна, участвующего в строительстве нового газопровода.

Так, уверен Райнер Зеле, Восточная Европа после введения "Северного потока-2" в эксплуатацию, потеряет возможность устанавливать излишне высокие цены на транзит газа. Это, указывает глава концерна из Австрии, позитивно скажется на конкуренции в целом.

Однако, указал Райнер Зеле в интервью немецким СМИ, пренебрегать современной Украиной как страной для транзита газа не стоит. Ведь, объясняет эксперт, странам Евросоюза после скорого отказа от угля и атомной энергии понадобится больше голубого топлива.

Напомним, что Украина сегодня — одна из самых главных критиков и противников "Северного потока-2". Киев боится потерять доходы от транзита российского газа через свои территории. Также в список противников проекта Москвы и Берлина входят США, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Румыния и Венгрия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине обвинили Соединенные Штаты Америки и Европейский союз в неправильном санкционировании Российской Федерации. Запад, заявили в Киеве, вводит санкции в интересах своих, а не Украины.

Фото: nord-stream2.com.

Читайте также:

Транзит газа через Украину: Россия тянет время, ЕС настаивает, Украина судится.