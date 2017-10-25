Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

С таким заявлением выступил известный украинский политэксперт Михаил Погребинский.

"Доходы падают, а вот коммунальные тарифы, к сожалению, растут. Долги за жилищно-коммунальные услуги достигли уже неприличных цифр, а Владимир Зеленский ведет себя, как в пословице: "Плюнь дураку в глаза, ему все Божья роса". Он заявляет, что платежи по ЖКХ даже уменьшились", — говорит Погребинский.

По словам эксперта, у людей уже сейчас нет возможности платить за коммуналку, долги выросли очень сильно. И если во всех странах на период коронакризисных ограничений правительства каким-либо способом поддерживали население, на Украине ничего подобного не было.

Эксперт предрекает Украине "движение в сторону пропасти":

И если она пока еще на плаву, то только потому, что все еще выгодна Западу в роли восточноевропейского вассала, посему некая поддержка от МВФ и США будет поступать. Это и позволит стране кое-как балансировать на грани.

Впрочем, как рассказывала ранее "Правда.Ру", массовый отток населения, начавшийся сразу после Майдана, не прекращается...

Зачистка от лишних: украинцы бегут с родины семьями

Следующая всеукраинская перепись населения запланирована на 2020 год. А сколько ныне в стране людей — вопрос, на который разные эксперты отвечают по-разному.

Первая и единственная всеукраинская перепись населения прошла в 2001 году. Она показала, что в стране тогда жили 48,5 млн человек. Украинский Госстат утверждает, что на 1 сентября 2017 года в Украине было 42 444 919 жителей. Но это число вызывает большие сомнения. Эксперты считают, что на самом деле число украинцев гораздо меньше.

Так, экономист Лариса Шеслер, основываясь на анализе потребляемых в стране хлеба и муки, и вовсе ошарашила: по ее подсчетам, численность населения Украины в 2017 году составляет всего 24,5 млн человек.

Озаботился этим вопросом и политолог Тарас Березовец, которого упорно называют "придворным". Он написал в Facebook, что депопуляция в ближайшее время станет проблемой №1.

Березовец процитировал одного из украинских министров, который в приватной беседе сообщил ему красноречивые данные:

"В России работают от 3 до 3,5 млн украинцев. В Европе таких свыше 3,5 млн. По моим данным, работающих в странах ЕС куда больше — порядка 7 млн граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Итого около 12 млн украинцев, работающих за рубежом. Добавим временно оккупированные территории — 4 млн на Донбассе и 2,5 млн в Крыму".

Итак, по мнению политолога, получается число жителей: 42,5 млн минус 19 млн. А это — 23,5 млн. Даже меньше, чем у Ларисы Шеслер.

Собеседник Березовца уточнил, что если раньше с вещами выезжали жители запада и центра страны, то теперь массово поехали южане — Николаев и Херсон. И при этом сетует, что остановить процесс уже невозможно из-за разницы зарплат. И максимум что можно придумать, как его притормозить, — кредитовать малый бизнес. Ну да, особенно после зверств налоговиков и массового закрытия фирм частных предпринимателей в начале 2017 года из-за медвежьих действий правительства.

"И еще один негатив, — продолжает Березовец. — Уменьшение притока денег от гастарбайтеров. Раньше один минибус вез в Украину родственникам порядка 30-40 тысяч наличных евро. Сейчас поток упал до 3-4 тысяч евро на машину. Некому стало везти деньги. Люди перебираются целыми семьями, забирая детей. У меня в окружении так уехали уже несколько семей в полном составе. Решать проблему придется, скорее всего, непопулярными методами. Завозом работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии".

Вот что значит политолог совершенно не разбирается в экономике. Рабочих мест, на которые он собирается приглашать гастарбайтеров, нет даже для самих украинцев. Жители СНГ, в том числе и сами граждане Украины, едут на заработки в Россию — там больше платят. А азиаты трудятся в Евросоюзе и, например, в ОАЭ. На кой ляд им Украина с мизерными зарплатами?! Сюда даже беженцы не хотят ехать. Иначе бы в угоду Западу Порошенко давно их завез. И еще: в Европу мигранты потоком валят вовсе не работать, а получать халявные пособиями имени Меркель.

Под этой своей публикацией Березовец провел мини-опрос на тему "Собираетесь ли вы с вашей семьей выехать на работу за границу в ближайшие два-три года?"

Вот его результаты:

да, собираюсь — 884;

не уеду никогда — 750;

раздумываю — 349;

уже выехал — 246;

не хочу уезжать, но придется — 185;

собираюсь, но не ранее чем через три года — 64.

Тема пользователей Сети задела за живое. Вот некоторые яркие комментарии:

"Основная проблема — критическая зависимость национальной валюты и всей экономики от доллара, — пишет Игорь Чечко. — Если моя зарплата в 2013 году составляла 600 "зеленых", то уже через год мой доход был $150, ибо сумма в гривнах не изменилась. В отличие от цен. Тут никакой политики не надо, чтобы понять: от таких достижений госпереворота люди будут бежать".

А Сергей Киселев нашел "гениальный" по своей простоте выход:

"Необходимо по аналогии с Польшей ввести "карту украинца" и выдавать ее соотечественникам, проживающим на временно оккупированных Московией исконно украинских территориях — Стародубщине, Белгородчине, Курщине, Кубани и т.д. Стимулировать проживающих там украинцев к переезду из загнивающей Раши на историческую родину".

Своим мнением делятся и эксперты:

"Начну с того, что по данным Росстата, в РФ официально работает 2,2 млн украинских граждан. А в ЕС по данным Евростата официально работает и имеет вид на жительство 587 тысяч украинцев. Так что разговоры о 7 или 10 млн человек за рубежом — это просто от незнания экономики и дилетантство, — считает гендиректор украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Есть и нелегальные работники. Но в ЕС это сложно, и даже по оценкам МОТ, число нелегально работающих украинцев в ЕС не превышает 1 млн человек".

Под нелегалами надо понимать сезонных работников, которые выезжают туда на три месяца, но не имеют официального разрешения на работу. А в России нелегальных работников, конечно, больше. Хотя смысла нелегально работать нет, ибо оформить патент на работу не так уж сложно.

При этом Охрименко подчеркнул, что число выехавших украинцев выросло после "революции достоинства". Если до Майдана в Польше официально работало всего 112 тысяч украинцев (с учетом сезонных работников), то за первое полугодие 2017 года там официально трудятся уже 130 тысяч человек и еще около 1 млн составляют сезонные работники. При этом эксперт видит в гастарбайтерах положительный момент, ибо в Украине в ближайшие 10-15 лет после майдана не будет нормальной работы с хорошей зарплатой.

Политтехнолог Василий Стоякин соглашается, что депопуляция — действительно огромная проблема всех стран, ставших на европейский путь развития.

"Весьма характерна ситуация и в Прибалтике, и в Польше. Польская ситуация еще считается стабильной, но к 2050 году предполагается, что ее население сократится на 4 млн человек, — комментирует эксперт. — А в Прибалтике ситуация просто трагическая. Население Литвы, например, с 1990-го по 2016 год сократилось с 3,7 до 2,9 млн человек (это, на минуточку, 22%). Причем выезжают наиболее молодые и мобильные люди, то есть, сокращается и без того невысокий естественный прирост населения. На Украине ситуация еще хуже — ведь страны Восточной Европы находятся на содержании ЕС. Как я понимаю, начиная евроинтеграцию и безвиз, никто о социально-демографических последствиях не думал. Впрочем, население "евроцентрическим" националистическим режимам особенно и не нужно".

Политолог Александр Дудчак удивился наивности "порохорупора Березовца", который в стиле Людвига Аристарховича разразился грусть-печалью о депопуляции Украины.

Березовец вдруг заметил, что народ из Украины бежит, да еще целыми семьями! Причем, во все стороны — и на Запад, и на Восток. А среди эмигрантов — и те, кто был за Майдан, и те, кто был против. Покидают Украину в соответствующих направлениях, но все же с разным применением своих навыков и опыта — на Запад, в основном, клубнику собирать и за тамошними бабушками горшки выносить, на Восток — в Россию, все больше по прежним специальностям работать.

"Удивляет и призыв Березовца дать ему совет "что делать?" Неужели непонятно, что первое, что должна сделать вся эта публика, к которой имеет отношение голосящий, так это очистить от себя территорию Украины, и никаким образом не иметь отношения к управлению страной, — резюмирует политолог. — Неужели они не понимают, что именно майдан и идиотизм их антинародных действий, приведший к войне и разрухе, заставляет людей не просто искать "где лучше", а находить способ элементарного выживания. А проведенные этой властью "реформы" — пенсионная, здравоохранения и прочие — убивают даже надежду на какие-либо перспективы в этой стране для подрастающего поколения. О взрослом поколении уже и речи быть не может. Оставь надежду, всяк здесь оставшийся!"

Конечно, частично подсластить пилюлю могли бы переводы от работающих за рубежом оставшимся пока на родине родственникам. Как показывает опыт нищих стран, в которую превращают и Украину, 30% работоспособного населения, уехавшего в другие страны в поисках работы, могут кое-как прокормить оставшихся дома.

"Но у "гидотных" революционеров ума не хватило и на то, чтобы хотя бы не перекрывать ручеек финансовых поступлений от работающих в России — основной источник перечислений от заробитчан. Ко всему этому принятая реформа образования для многих граждан Украины, раздумывавших "ехать или оставаться", сработала в качестве последней капли. Судя по всему, отток населения из гидномодифицированной страны будет продолжаться", — констатирует Дудчак.

В принципе, чего хотели реальные организаторы Майдана, того они и добились: Украина превращается в зачищенную от лишнего населения территорию.

"И можно только посочувствовать остающимся в стране нормальным людям, успевшим получить приличное образование и обладающим извилинами мозга, а не СУГСом — им тяжелее всего. Все же надежда на перемены остается. Даже в случае развития ситуации по худшему из сценариев, может и вся эта гоп-компания заметит, что доить больше некого и подотрется с территории Украины в любом удобном для них направлении", — заключил эксперт.

Как говорится, его слова да Богу в уши.