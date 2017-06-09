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Источник Правда.Ру

СМИ: в Армении ведется тестирование энтомологического оружия

Мир

На базе американских биолабораторий DTRA, функционирующих на территории Армении ведется тестирование эффективности энтомологического оружия.

Справка от "Правда.Ру":

Энтомологическое оружие - использование насекомых для распространения инфекционных заболеваний.

Об этом со ссылкой на собственных экспертов пишет сегодня армянское издание VERELQ.

По данным издания, то, что Агентство по снижению рисков Министерства обороны США (DTRA) активно сотрудничает с правительством Армении по "Програм﻿ме снижения биологической угрозы" (BTRP) - давно уже секрет Полишинеля.

"Армянской стороне предлагалось

  • содействие в разработке стратегического плана развития универсальной системы лабораторий в Армении,
  • внедрение единой электронной интегрированной системы эпидемиологического надзора за заболеваниями (EIDSS) в министерствах и ведомствах Армении,
  • реконструкция и модернизация шести лабораторий в области здравоохранения в соответствии с международными требованиями,
  • обучение биоинженеров и внедрение процесса сертификации оборудования биобезопасности,
  • предоставление лабораторных материалов, реагентов, расходных материалов, а также оборудования для работ в полевых условиях", - указывается в материале.

Местных специалистов обучают американские ученые 

Более того, отмечают авторы, в этом же направлении американская сторона на базе Центра по контролю заболеваний США организовала курсы и тренинги по обучению армянских эпидемиологов и врачей:

"Более 250 специалистов из Армении прошли обучение по управлению лабораторным качеством, биобезопасности, работе с лабораторным оборудованием, контролю за переносчиками особо опасных болезней.

150 эпидемиологов были обучены внедрению системы электронного эпидемнадзора.

8 специалистов - по применению геоинформационных систем".

Все не так просто?

Однако эксперты, к которым за комментариями обращалось издание, считают, что на базе биолабораторий DTRA в Армении ведется тестирование эффективности энтомологического оружия - использования насекомых для распространения инфекционных заболеваний:

"Ведь не случайно же Армения - страна, где фиксируют вспышки мутировавших вирусов, и некоторые из них распространились из страны по всему Закавказью, что дает американцам достаточно информации о том, как биоружие может «работать» естественным путем как у границ и на юге России, так и в Иране. На создание только биолабораторий и сети информирования в Армении Пентагон потратил уже более $ 50 млн."

И это не теория заговора

 Есть документы - утверждает VERELQ - которые показывают, что полным ходом идут опыты с флеботоминовыми или песчаными мухами, а также комарами, заражающими человека при укусе:

  • лейшманиозом, вирусом чикунгунья, энцефалитом, лихорадкой денге и Рифт-Валли. 

 О том, что Пентагон активно "насаждает" свои биолаборатории по миру, в частности,в странах - соседях России, "Правда.Ру" уже рассказывала ранее.

Зачем военные США окружают Россию биолабораториями

Больше миллиарда долларов уже потратил Пентагон на создание сотен биолабораторий по всему миру. В основном они строятся в странах бывшего СССР. Сейчас насчитывается уже 400 подобных лабораторий. Они расположены в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Украине и других государствах.

В результате Пентагон получил возможность не только полностью контролировать биологическую и фитосанитарную обстановку в регионе, но и формировать ее. Причем строительство лабораторий продолжается. В этом году оно ведется в Азербайджане, в прошлом году открылись три лаборатории в Армении.

На все вопросы у США один ответ: делают они все это якобы в благородных целях. А именно — для повышения безопасности хранения существующих коллекций особо опасных патогенов, сохранившихся в странах бывшего СССР. Но факты говорят об обратном. К примеру, при финансовой помощи Национального института здравоохранения США в медицинском центре в Нидерландах о был создан генно-модифицированный вирус птичьего гриппа, который способен передаваться от человека к человеку. После этого ЕС был вынужден выделить миллионы на борьбу с ним.

В международных СМИ периодически появляется информация о том, что Вашингтон проводит запрещенные эксперименты с биологическим оружием у самых российских границ. По мнению многих экспертов, данный факт не только можно расценивать как еще один акт агрессии со стороны США по отношению к России, но и как факт нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к Игорю Никулину, бывшему члену комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии, эксперту Высшего экологического совета.

Можно ли верить словам представителей США, что лаборатории используют только для хранения патогенов? Как это можно было бы доказать?

Зачем военные США окружают Россию биолабораториями?
Фото: defense.gov

Можно одно сказать: если бы они занимались только хранением, никаких вспышек опасных заболеваний, которые мы видим в последние годы, не было бы. А там постоянно происходят какие-то утечки. Того же самого птичьего гриппа, атипичной пневмонии. Вы поймите, Пентагон — это не благотворительная организация. Они, конечно, уверяют, что действуют из лучших побуждений в благотворительных целях, но это совсем не так. А если это финансируют из военного бюджета США, значит, это не может иметь чисто гуманитарную направленность.

Получается, что небогатые страны бывшего СССР в результате сотрудничества с США вместо реальной профилактики распространения вирусов получили на своей территории закрытые учреждения, которые не подотчетны правительствам. А как-то их выгнать сейчас можно?

Выгнать можно. Из Грузии же выгнали, закрыли эту лабораторию в поселке Алексеевка. Учитывая многочисленные факты вспышек опасных заболеваний в районе дислокации этой биологической лаборатории. Россия как сильный геополитический игрок обязана этим заниматься очень конкретно, избежать этого не удастся. Нам в рамках ОДКБ нужно добиваться от всех членов этой организации, чтобы они свою территорию освобождали от подобных опасных объектов вблизи наших границ.

 Документальные доказательства нужно предоставлять?

Зачем военные США окружают Россию биолабораториями?
Фото: defense.gov

Естественно. Все эти случаи вспышек непонятных, даже сальмонеллеза какого-нибудь, обязательно надо документировать, протоколировать и уже предъявлять претензии. Все, что мы не документируем, это сотрясание воздуха. Как американцы делают? Они из любого слуха, версии, предположения ухитряются сделать "доклад Макларена". Вот и нам надо идти по тому же пути. С ними надо бороться теми же методами.

Причем нельзя не заметить, что очень четко была выбрана география размещения. Армения и Азербайджан находятся в состоянии затяжного конфликта, который в любой момент может перерасти в новую войну, к границе Таджикистана постоянно прорываются афганские талибы. На Украине более трех лет ведутся боевые действия, а в Казахстане активизировались исламисты. Всегда можно свалить на диверсантов.

Конечно, можно свалить на местных сепаратистов, террористов. Все прекрасно продумано. Кроме того, американцы и не затрачиваются сильно. Чаще всего они ничего не строят, используют бывшие институты Советского Союза, которые занимались аналогичными проблемами. Заодно и деньги экономят своих налогоплательщиков, используют частично местные кадры. Несмотря на то, что у них очень большие бюджеты, все равно они деньги предпочитают экономить. Если уже есть объект, то зачем строить новый в чистом поле? Мы должны выдворить их, это очень серьезная проблема, которую мы уже получили.

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Темы армения биолаборатории сша биологическое оружие энтомологическое оружие
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