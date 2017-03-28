В городе Сновске Черниговской области (Украина) с аукциона продали памятник Ленину.
Как следует из сообщения пресс-службы сновского горсовета, за право обладания демонтированным в рамках декоммунизации памятником пожелали владеть сразу два участника аукциона. В результате торга между ними стартовая цена — 326 тыс. гривен — выросла до 375 тысяч ($15 268 или ₽1 млн).
"Аукцион, запланированный в электронной торговой системе в октябре 2019 года, не состоялся, так как желающих участвовать не было. Вторая попытка продать памятник через систему Prozorro оказалась успешной и теперь памятник, который с 2016 года провалялся на территории ЗАО "Коммунальщик", куплен организацией из Запорожья. Теперь у нас есть финансовая возможность благоустроить территорию, на которой когда-то стоял Ильич", — рассказывают в горсовете Сновска.
К слову, это уже не первый случай, когда демонтированные памятники "советского времени" на Украине продаются за неплохие деньги.
Почти за $10 тысяч продали с аукциона в городе Чопе Закарпатской области, что на западе Украине, памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
"Впервые на Украине проведен аукцион, на котором была продана скульптура Ленина. В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости… Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253,9 тысячи гривен (около 9,35 тысячи долларов по курсу Нацбанка Украины — ред.)", — говорится в сообщении.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В рамках декоммунизации в стране демонтировали более 1,3 тысячи памятников Ленину.
Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Как сообщала "Правда.Ру" иногда памятники Ленину на Украине не сносят, а "декоммунизируют" на месте. Так, к примеру, случилось в Луганской области, в зоне силовой операции, которую проводит уже третий год Киев против Донбасса. В подконтрольном Украине населенном пункте памятник Ленину, с помощью обычного цемента и красок, переделали в памятник Шевченко.
А в Одессе, где в рамках борьбы с "советским прошлым" должны были снести очередной памятник вождю революции на территории завода "Прессмаш", однако монументом заинтересовался одесский скульптор и кузнец Александр Милов, который превратил его в первый памятник на Земле Владыке Ситху, Верховного главнокомандующему Имперской армии Датру Вейдеру.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.