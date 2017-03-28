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Источник Правда.Ру

Памятник Ленину на Украине ушел с молотка за 1 млн рублей

Мир » Бывший СССР » Украина

В городе Сновске Черниговской области (Украина) с аукциона продали памятник Ленину.

Как следует из сообщения пресс-службы сновского горсовета, за право обладания демонтированным в рамках декоммунизации памятником пожелали владеть сразу два участника аукциона. В результате торга между ними стартовая цена — 326 тыс. гривен — выросла до 375 тысяч ($15 268 или ₽1 млн).

"Аукцион, запланированный в электронной торговой системе в октябре 2019 года, не состоялся, так как желающих участвовать не было. Вторая попытка продать памятник через систему Prozorro оказалась успешной и теперь памятник, который с 2016 года провалялся на территории ЗАО "Коммунальщик", куплен организацией из Запорожья. Теперь у нас есть финансовая возможность благоустроить территорию, на которой когда-то стоял Ильич", — рассказывают в горсовете Сновска.

К слову, это уже не первый случай, когда демонтированные памятники "советского времени" на Украине продаются за неплохие деньги.

Вот, например, что рассказывала в 2017 году "Правда.Ру" о первом удачном аукционе.

В украинском Чопе на Ленине заработали десять тысяч долларов

Почти за $10 тысяч продали с аукциона в городе Чопе Закарпатской области, что на западе Украине, памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Впервые на Украине проведен аукцион, на котором была продана скульптура Ленина. В торгах принял участие один участник, купивший объект по начальной стоимости… Скульптура передана в право пользования, а бюджет города пополнился на 253,9 тысячи гривен (около 9,35 тысячи долларов по курсу Нацбанка Украины — ред.)", — говорится в сообщении.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В рамках декоммунизации в стране демонтировали более 1,3 тысячи памятников Ленину.

Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

Как сообщала "Правда.Ру" иногда памятники Ленину на Украине не сносят, а "декоммунизируют" на месте. Так, к примеру, случилось в Луганской области, в зоне силовой операции, которую проводит уже третий год Киев против Донбасса. В подконтрольном Украине населенном пункте памятник Ленину, с помощью обычного цемента и красок, переделали в памятник Шевченко.

А в Одессе, где в рамках борьбы с "советским прошлым" должны были снести очередной памятник вождю революции на территории завода "Прессмаш", однако монументом заинтересовался одесский скульптор и кузнец Александр Милов, который превратил его в первый памятник на Земле Владыке Ситху, Верховного главнокомандующему Имперской армии Датру Вейдеру.

Темы украина аукцион памятник ленину
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