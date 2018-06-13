Порезавший "Ивана Грозного" заявил об оскорблении всей России

Повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" Игорь Подпорин заявил, что картина оскорбляет чувства верующих.

Подпорин, который повредил полотно в Третьяковской галерее, пояснил что "картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России".

Несмотря на просьбу Подпорина об освобождении, по итогам заседания 13 июня Мосгорсуд оставил Подпорина под арестом в СИЗО. Прокурор также поддержала постановление суда первой инстанции, отметив, что сумма ущерба, по оценке экспертов, составила не менее 30 млн рублей при стоимости картины 720 млн рублей.

Адвокат Подпорина просила отменить решение суда. "Суд совершенно не разобрался в доводах защиты. Изображение на картине является выдумкой автора, а не историческим фактом", - подчеркнула юрист.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Третьяковской галерее один из посетителей повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Многие лучше знают ее под названием "Иван Грозный убивает своего сына". Вандал схватил ограждавший предметы искусства столбик, разбил им стекло, которое защищало полотно, и повредил картину. "Любителя прекрасного" удалось задержать. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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